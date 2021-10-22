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22 жовтня 2021, 10:51 22

Разумков прогнозує звільнення з Кабміну п'яти міністрів

22 жовтня 2021, 10:51 22
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з відкритих джерел
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Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що уряд залишать 5 міністрів

Як передає RegioNews про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту

"Багато членів уряду сьогодні перебувають у такому стані, що можуть отримати пропозиції залишити Кабінет Міністрів. Я думаю, що йдеться не про двох, а десь про п'ятьох членів уряду", - зазначив він.

Разумков вважає, що міністри, щодо яких є питання, мають самі на них відповісти: "Я думаю, вони самі мають відповісти на ті зауваження, які є. Якщо вони взагалі існують, тому що іноді кадрові рішення ухвалюються не через зауважень, а з якихось інших міркувань.

Нагадаємо, що 19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав заяву до Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади. До цього у "Слузі народу" говорили про можливі звільнення кількох міністрів, однак спікер парламенту Руслан Стефанчук не бачить підстав для інших кадрових змін в уряді окрім відставки міністра екології Романа Абрамовського

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