Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався

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Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції вдома

Як передає RegioNews, таку інформацію підтвердив "Суспільному" представник пресслужби Авакова Ярослав Тракало.

Ексміністр почувається нормально та не госпіталізувався, а перебуває вдома", - заявив Тракало.

За його словами, Аваков перебуває на самоізоляції після отримання позитивного результату тесту на коронавірусну інфекцію.

Аваков підтвердив в Instagram, що захворів на коронавірус.

Крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів", - написав він.

Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.