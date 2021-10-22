Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції вдома
Як передає RegioNews, таку інформацію підтвердив "Суспільному" представник пресслужби Авакова Ярослав Тракало.
Ексміністр почувається нормально та не госпіталізувався, а перебуває вдома", - заявив Тракало.
За його словами, Аваков перебуває на самоізоляції після отримання позитивного результату тесту на коронавірусну інфекцію.
Аваков підтвердив в Instagram, що захворів на коронавірус.
Крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів", - написав він.
Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.
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