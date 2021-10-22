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Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався
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22 жовтня 2021, 16:55 29

Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався

22 жовтня 2021, 16:55 29
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Фото: з відкритих джерел
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Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції вдома

Як передає RegioNews, таку інформацію підтвердив "Суспільному" представник пресслужби Авакова Ярослав Тракало.

Ексміністр почувається нормально та не госпіталізувався, а перебуває вдома", - заявив Тракало.

За його словами, Аваков перебуває на самоізоляції після отримання позитивного результату тесту на коронавірусну інфекцію.

Аваков підтвердив в Instagram, що захворів на коронавірус.

Крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів", - написав він.

Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.

коронавірус Арсен Аваков МВС самоізоляція Будинок

 
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