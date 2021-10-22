Аваков заболел коронавирусом и самоизолировался
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел на коронавирус и находится на самоизоляции дома
Как передает RegioNews, такую информацию подтвердил "Суспильному" представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.
Экс-министр чувствует себя нормально и не госпитализировался, а находится дома", - заявил Тракало.
По его словам, Аваков находится на самоизоляции после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию.
Аваков также подтвердил в Instagram, что заболел коронавирусом.
Сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов", - написал он.
Напомним, что 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.
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