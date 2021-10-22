16:55  22 октября
Аваков заболел коронавирусом и самоизолировался
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
17:49  22 октября
Оккупанты на Донбассе ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 16:55 33

Аваков заболел коронавирусом и самоизолировался

22 октября 2021, 16:55 33
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел на коронавирус и находится на самоизоляции дома

Как передает RegioNews, такую информацию подтвердил "Суспильному" представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

Экс-министр чувствует себя нормально и не госпитализировался, а находится дома", - заявил Тракало.

По его словам, Аваков находится на самоизоляции после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию.

Аваков также подтвердил в Instagram, что заболел коронавирусом.

Сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов", - написал он.

Напомним, что 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

коронавирус Арсен Аваков МВД самоизоляция Дом

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua