Аваков заболел коронавирусом и самоизолировался

Фото: из открытых источников

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел на коронавирус и находится на самоизоляции дома

Как передает RegioNews, такую информацию подтвердил "Суспильному" представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

Экс-министр чувствует себя нормально и не госпитализировался, а находится дома", - заявил Тракало.

По его словам, Аваков находится на самоизоляции после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию.

Аваков также подтвердил в Instagram, что заболел коронавирусом.

Сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов", - написал он.

Напомним, что 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.