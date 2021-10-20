НАБУ прийшло з обшуками до Печерського райсуду столиці
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в Печерському райсуді міста Києва. Детективи шукають документ, що стосуються одного з рішень суду
Як пише RegioNews з посиланням на strana.ua, у другій половині дня одне крило на третьому поверсі суду було закрито на вхід.
За інформацією видання, обшук тривав і після 18.00 вечора, попередньо відомо що обшукували кабінет судді Тетяни Ільєвої.
Сама суддя сиділа на лавочці біля свого кабінету, тут же знаходилися її помічники і секретарі.
За попередніми даними обшук пов'язаний з виїмкою документів за рішенням суду, яке було прийнято кілька років тому.
У суді і в НАБУ офіційно подробиці обшуку не коментують.
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