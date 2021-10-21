Рада в четверг планирует ограничить допуск в здание парламента для невакцинированных - депутат

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Как передает RegioNews, об этом в комментарии журналистам заявил председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

По его словам, постановление поддерживают руководство Верховной Рады и все фракции кроме одной. Радуцкий не захотел называть, какая именно фракция против.

"Вы же завтра на табло все увидите. Как говорил Лобановский: "Результат на табло". Завтра увидим", - отметил нардеп.

Он рассказал, что вчера на комитете было рассмотрено это постановление.

"Мы немного добавили два пункта. Первое, предоставили Верховной Раде срок на техническую подготовку, чтобы вы завтра не стояли в очереди и два часа не заходили в Верховную Раду. Потому что должно быть техническая подготовка пунктов прохода в Верховную Раду, должны быть устройства, которые будут считывать QR-коды с "Дії". Кстати, вчера Яна Зинкевич предложила, чтобы действовали и бумажные сертификаты. Для меня это неожиданно, но говорит, что она лично и многие ваши коллеги не хотят пользоваться "Дієй". Мы вчера внесли в постановление такое изменение. И, второе, - обязали аппарат Верховной Рады, чтобы со следующей пленарной недели в Раде заработал пункт вакцинации", - объяснил Радуцкий и добавил, что новые правила будут введены с 15 ноября.

Глава комитета также признался, что у них нет информации относительно количества вакцинированных от коронавируса народных депутатов, так как аппарат Верховной Рады не предоставляет данные ссылаясь на то, что это личные данные.

Радуцкий добавил, что сам он вакцинирован.

Стоит отметить, что проект постановления не предусматривает внесение изменений в закон о статусе народного депутата, в соответствии с которым депутатам гарантирован свободный доступ в любое государственное учреждение включая Верховную Раду. Соответственно не ясно будут ли на практике ограничивать не вакцинированных депутатов.