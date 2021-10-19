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19 жовтня 2021, 18:44 17

Стефанчук скликає позачергове засідання Ради: коли і що розглянуть нардепи

19 жовтня 2021, 18:44 17
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення пресцентру Верховної Ради.

До порядку денного внесено 14 пунктів, зокрема декілька законопроєктів про ратифікацію різноманітних угод. Позачергове засідання має відбутися у четвер після пленарного засідання.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання Ради.

Верховна Рада засідання нардеп парламент Руслан Стефанчук

 
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