Стефанчук скликає позачергове засідання Ради: коли і що розглянуть нардепи
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту
Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення пресцентру Верховної Ради.
До порядку денного внесено 14 пунктів, зокрема декілька законопроєктів про ратифікацію різноманітних угод. Позачергове засідання має відбутися у четвер після пленарного засідання.
Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання Ради.
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