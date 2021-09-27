Стало відомо, хто може стати суддею КСУ за квотою Зеленського: перелік претендентів

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27 вересня став відомий список осіб, які подали документи для участі в конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент Володимир Зеленський

Про це пише RegioNews з посиланням на sud.ua

До переліку претендентів увійшли: Олексій Вац, Олександр Водяніков, Ростислав Герасимов, Наталія Дульська, Єлизавета Євграфова, Олександра Кармаза, Олег Марцеляк, Ігор Міненков, Сергій Острович, Олександр Петришин, Олексій Піддубний, Микола Погорецький, Ганна Рахальська, Людмила Романенко, Михайло Савчин, Олександр Сибіга, Сергій Чехович, Оксана Щербанюк, Микола Якимчук

Водночас, список може бути оновлено у разі надходження документів, які були подані поштою у термін, визначений конкурсною комісією для подання документів в оголошенні про початок конкурсу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, які були призначені за квотою Глави держави Верховний суд визнав указ Зеленського щодо звільнення Тупицького незаконним. Офіс президента оскаржив це рішення у Великій палаті ВС, а сам президент не очікуючи рішення суду оголосив конкурс.

Члени Конкурсної комісії при Зеленському від міжнародної спільноти виклали окремі думки стосовно можливості призначення кандидатів до КСУ.

Зокрема, міжнародні експерти у відбірковій Комісії при Зеленському вважають, що вони вибирають людей "на майбутнє", яких Президент призначить не раніше закінчення терміну повноважень Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Тобто, в травні і вересні 2022 року. А представник команди Президента вважають, що вони вибирають кандидатів, яких Президент Зеленський може призначити відразу після завершення відбору та оприлюднення його результатів.