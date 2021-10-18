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18 жовтня 2021, 20:09 17

"Слуга народу" виключить зі свого складу депутатку, яка не підтримала законопроєкт про олігархів

18 жовтня 2021, 20:09 17
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з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" вирішила розпочати процедуру виключення зі свого складу нардепки Людмили Буймістер, яка не підтримала законопроєкт про олігархів

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.

"На засіданні фракції "Слуга Народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу", - написала речниця.

Нагадаємо, що нардепка не підтримала законопроєкт про олігархів та рішуче його критикувала. Перед цим про можливість виключення Буймістер заявляв лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.

Також повідомлялося, що українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха.

24 вересня стало відомо, що закон про олігархів потребує виправлення. Через це за документ будуть голосувати знову.

19 жовтня депутати планують розглянути постанови про скасування результатів голосування за законопроєкт про олігархів.

Слуга народа Верховна Рада олігархи депутати

 
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