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18 октября 2021, 20:09 19

"Слуга народа" исключит из своего состава депутатку, которая не поддержала законопроект об олигархах

18 октября 2021, 20:09 19
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из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" решила начать процедуру исключения из своего состава нардепу Людмилы Буймистер, которая не поддержала законопроект об олигархах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", - написала пресс-секретарь.

Напомним, что нардеп не поддержала законопроект об олигархах и решительно его критиковала. Перед этим о возможности исключения Буймистер заявлял лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах. Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.

Также сообщалось, что украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха.

24 сентября стало известно, что закон об олигархах нуждается в исправлении. Поэтому за документ будут голосовать снова.

19 октября депутаты планируют рассмотреть постановления об отмене результатов голосования за законопроет об олигархах.

Слуга народа Верховная Рада олигархи депутаты

 
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