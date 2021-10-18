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18 жовтня 2021, 17:18 491

У МЗС підтвердили, що у столиці на дачі помер український дипломат

18 жовтня 2021, 17:18 491
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Фото: Рixabay
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Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило смерть українського дипломата Віктора Крижановського

Як повідомили у Facebook МЗС, він обіймав посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання, пише RegioNews.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижановський", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що він почав роботу в МЗС ще в 1992 році, працював у сфері багатосторонніх відносин та європейської і євроатлантичної інтеграції. Брав участь у місіях України при міжнародних організаціях.

З 2003 року до 2005 року працював в Адміністрації президента. З 2010 до 2017 року обіймав посаду посла України в Естонії, після цього був призначений спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

Нагадаємо, про те, що у Києві на дачному масиві Осокорки виявили тіло дипломата, стало відомо 17 жовтня. За попередніми даними, чоловік помер після падіння зі сходів у власному будинку.

Київ смерть МЗС

 
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