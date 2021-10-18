У МЗС підтвердили, що у столиці на дачі помер український дипломат
Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило смерть українського дипломата Віктора Крижановського
Як повідомили у Facebook МЗС, він обіймав посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання, пише RegioNews.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижановський", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що він почав роботу в МЗС ще в 1992 році, працював у сфері багатосторонніх відносин та європейської і євроатлантичної інтеграції. Брав участь у місіях України при міжнародних організаціях.
З 2003 року до 2005 року працював в Адміністрації президента. З 2010 до 2017 року обіймав посаду посла України в Естонії, після цього був призначений спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.
Нагадаємо, про те, що у Києві на дачному масиві Осокорки виявили тіло дипломата, стало відомо 17 жовтня. За попередніми даними, чоловік помер після падіння зі сходів у власному будинку.