В МИД подтвердили, что в столице на даче умер украинский дипломат

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Как сообщили в Facebook МИД, он занимал должность специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования, пишет RegioNews.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 16 октября на 60-м году жизни трагически погиб специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что он начал работу в МИД еще в 1992 году, работал в сфере многосторонних отношений и европейской и евроатлантической интеграции. Участвовал в миссиях Украины при международных организациях.

С 2003 года до 2005 года работал в Администрации президента. С 2010 до 2017 года занимал должность посла Украины в Эстонии, после этого был назначен специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Напомним, о том, что в Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата, стало известно 17 октября. По предварительным данным, мужчина скончался после падения с лестницы в собственном доме.