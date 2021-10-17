Впав зі сходів: у столиці на дачі знайшли мертвим дипломата

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За попередніми даними, чоловік помер після падіння зі сходів у власному будинку. ЗМІ повідомляють, що загиблий був дипломатом. Однак ім'я його не розголошується.

До чергової частини поліції зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя.

" Попередньо встановлено, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім піднявся і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила домробітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть настала в результаті закритої черепно-мозкової травми", - заявив начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниківський.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".