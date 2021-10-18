Нардепка Третьякова знову влаштувала у скандал у Раді

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У парламенті 18 жовтня під час погоджувальної ради сталася перепалка між депутатом від "Слуги народу", головою Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою та співголовою депутатської групи "За майбутнє" Тарасом Батенком

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.

Батенко закликав правоохоронні органи провести відкрите розслідування обставин смерті депутата Антона Полякова, який входив до складу групи "За майбутнє".

Також він звернувся до керівництва фракції "СН" з приводу висловлювань Третьякової, мовляв, як вона може відповідати за соціальну політику і при цьому "ненавидіти людей".

Своєю чергою Третьякова звинуватила Батенка у нібито невиплаті зарплат працівникам свого офісу.

При цьому голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перебив її, зазначивши, що на засіданні Погоджувальної ради необхідно виступати щодо законопроєктів.

Звертаючись до Батенка, Третьякова сказала: "Що стосується ваших випадів, то хочу сказати, що я люблю людей і вас також, і поважаю ворогів".

Нагадаємо, 8 жовтня народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третякова написала в партійному чаті, що смерть нардепа Антона Полякова це "мінус 1 ворог і це добре". Через це стався скандал у Раді, а сесійна зала зустріла цю заяву криками "Ганьба!"