Нардеп Третьякова снова устроила скандал в Раде

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В парламенте 18 октября во время согласительного совета в Раде произошла перепалка между депутатом от "Слуги народа", главой Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой и сопредседателем депутатской группы "За майбутнє" Тарасом Батенком

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию согласительного совета.

Батенко призвал правоохранительные органы провести открытое расследование обстоятельств смерти депутата Антона Полякова, который входил в состав группы "За будущее".

Также он обратился к руководству фракции "СН" по поводу высказываний Третьяковой, мол, как она может отвечать за социальную политику и при этом ненавидеть людей".

В свою очередь Третьякова обвинила Батенко в якобы невыплате зарплат работникам своего офиса.

При этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук перебил ее, отметив, что на заседании согласительного совета необходимо выступать по законопроектам.

Обращаясь к Батенко, Третьякова сказала: "Что касается ваших выпадов, то хочу сказать, что я люблю людей и вас также, и уважаю врагов".

Напомним, 8 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова написала в партийном чате, что смерть нардепа Антона Полякова это "минус 1 враг и это хорошо". Из-за этого произошел скандал в Раде, а сессионный зал встретил это заявление криками "Позор!"