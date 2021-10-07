Шарій та його теща оскаржили у суді санкції РНБО

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Блогер Анатолій Шарій і його теща Алла Бондаренко оскаржили у Верховному суді санкції, введені проти них Радою національної безпеки і оборони

Позови були подані до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у вересні, пише RegioNews з посиланням на "Українські новини".

Вони просять суд зобов'язати президента Володимира Зеленського скасувати указ, яким було введено в дію рішення РНБО про санкції.

Третіми особами Шарій і його теща просять залучити РНБО і СБУ.

Шарій і Алла Бондаренко вважають санкції незаконними і просять їх скасувати.

Позов тещі Шарія суд розгляне 19 жовтня.

При цьому, позов Шарія Верховний суд спочатку залишив без руху, а пізніше і зовсім повернув позивачеві.

Служба безпеки України відмовилася повідомити причини введення санкцій рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) проти головного редактора інтернет-видання "Страна.иа" Ігоря Гужви, компаній-видавців "Страна.иа", блогерів Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій через те, що це дані досудового розслідування, які не підлягають оприлюдненню.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції проти депутата Верховної Ради Андрія Деркача, головного редактора інтернет-видання "Страна.иа" Ігоря Гужви, блогерів Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій.