Кабмин назначил нового главу Государственной миграционной службы

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Кабинет Министров назначил Наталью Науменко председателем Государственной миграционной службы Украины, уволив ее с должности заместителя руководителя службы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм представителя кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кроме этого правительство назначило Кучеру Алексея Владимировича-председателем Государственной регуляторной службы Украины.

Кабмин также уволил Науменко Наталью Николаевну с поста первого заместителя председателя ГМСУ

Кроме этого чиновники согласовали увольнение Луценко Геннадия Петровича с должности председателя Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области.

Напомним, в конце сентября Кабмин уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности председателя ГТСУ.