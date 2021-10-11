11:09  11 октября
В Украине 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню опасности
14:19  11 октября
Суд отказался арестовывать мэра Одессы Геннадия Труханова
17:38  11 октября
На Донбассе боевики четыре раза нарушили "тишину", один наш военный ранен
UA | RU
UA | RU
11 октября 2021, 20:51 17

Кабмин назначил нового главу Государственной миграционной службы

11 октября 2021, 20:51 17
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров назначил Наталью Науменко председателем Государственной миграционной службы Украины, уволив ее с должности заместителя руководителя службы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм представителя кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кроме этого правительство назначило Кучеру Алексея Владимировича-председателем Государственной регуляторной службы Украины.

Кабмин также уволил Науменко Наталью Николаевну с поста первого заместителя председателя ГМСУ

Кроме этого чиновники согласовали увольнение Луценко Геннадия Петровича с должности председателя Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области.

Напомним, в конце сентября Кабмин уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности председателя ГТСУ.

Кабмин назначение миграционная служба Черниговская область регулятор

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua