Разумков заявив, що перед ним вибачилися близько 50 нардепів за голосування про відставку

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Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що близько 50 депутатів вибачилися перед ним за його відставку - їх "викликали й переконували" голосувати за це

Як передає RegioNews, про це Разумков повідомив у ефір програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"До мене підійшли близько 50 моїх колег, які проголосували зеленою. І сказали: вибач, але ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували", - сказав Разумков.

За його словами, на депутатів тиснули в керівництві фракції "Слуга народу".

"Переконувало і керівництво фракції, запрошували в Офіс президента. Це не є секретом", - повідомив він.

Разумков підкреслив, що образи на цих нардепів не тримає, а також додав, що його "політичний шлях точно продовжиться".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада звільнила Разумкова з посади спікера. Рішення підтримали 284 нардепи.

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