14:13  09 жовтня
На Рівненщині не допускатимуть до навчання невакцинованих від поліомієліту дітей
16:06  09 жовтня
Обрання керівника САП: засідання зірвано, у ЄС та США розчаровані
10:02  09 жовтня
Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених озброєнь, є поранений
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2021, 17:09 10

Разумков заявив, що перед ним вибачилися близько 50 нардепів за голосування про відставку

09 жовтня 2021, 17:09 10
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що близько 50 депутатів вибачилися перед ним за його відставку - їх "викликали й переконували" голосувати за це

Як передає RegioNews, про це Разумков повідомив у ефір програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"До мене підійшли близько 50 моїх колег, які проголосували зеленою. І сказали: вибач, але ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували", - сказав Разумков.

За його словами, на депутатів тиснули в керівництві фракції "Слуга народу".

"Переконувало і керівництво фракції, запрошували в Офіс президента. Це не є секретом", - повідомив він.

Разумков підкреслив, що образи на цих нардепів не тримає, а також додав, що його "політичний шлях точно продовжиться".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада звільнила Разумкова з посади спікера. Рішення підтримали 284 нардепи.

Читайте також: Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки

Дмитро Разумков депутати Офіс президента Слуга народа ВР

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua