Разумков заявив, що перед ним вибачилися близько 50 нардепів за голосування про відставку
Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що близько 50 депутатів вибачилися перед ним за його відставку - їх "викликали й переконували" голосувати за це
Як передає RegioNews, про це Разумков повідомив у ефір програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
"До мене підійшли близько 50 моїх колег, які проголосували зеленою. І сказали: вибач, але ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували", - сказав Разумков.
За його словами, на депутатів тиснули в керівництві фракції "Слуга народу".
"Переконувало і керівництво фракції, запрошували в Офіс президента. Це не є секретом", - повідомив він.
Разумков підкреслив, що образи на цих нардепів не тримає, а також додав, що його "політичний шлях точно продовжиться".
Нагадаємо, 7 жовтня Рада звільнила Разумкова з посади спікера. Рішення підтримали 284 нардепи.
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