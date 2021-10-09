Разумков заявил, что перед ним извинились около 50 нардепов за голосование об отставке
Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что около 50 депутатов извинились перед ним за его отставку - их "вызывали и убеждали" голосовать за это
Как передает RegioNews, об этом Разумков сообщил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
"Ко мне подошли около 50 моих коллег, которые проголосовали зеленой. И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали", - сказал Разумков.
По его словам, на депутатов давили в руководстве фракции "Слуга народа".
"Убеждало и руководство фракции, приглашали в Офис президента. Это не является секретом", - сообщил он.
Разумков подчеркнул, что обиды на этих нардепов не держит, а также добавил, что его "политический путь точно продолжится".
Напомним, 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Решение поддержали 284 нардепа.
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