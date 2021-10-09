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09 октября 2021, 17:09 83

Разумков заявил, что перед ним извинились около 50 нардепов за голосование об отставке

09 октября 2021, 17:09 83
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Фото: из открытых источников
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Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что около 50 депутатов извинились перед ним за его отставку - их "вызывали и убеждали" голосовать за это

Как передает RegioNews, об этом Разумков сообщил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Ко мне подошли около 50 моих коллег, которые проголосовали зеленой. И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали", - сказал Разумков.

По его словам, на депутатов давили в руководстве фракции "Слуга народа".

"Убеждало и руководство фракции, приглашали в Офис президента. Это не является секретом", - сообщил он.

Разумков подчеркнул, что обиды на этих нардепов не держит, а также добавил, что его "политический путь точно продолжится".

Напомним, 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Решение поддержали 284 нардепа.

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Дмитрий Разумков депутаты Офис президента Слуга народа ВР

 
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