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08 жовтня 2021, 18:20 11

Офіс генпрокурора проситиме арештувати Медведчука із заставою в мільярд

08 жовтня 2021, 18:20 11
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з відкритих джерел
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Офіс генпрокурора буде просити суд арештувати нардепа Віктора Медведчука з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень в рамках нової підозри політику щодо фінансування "ЛНР" та "ДНР"

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, законодавство зобов’язує правоохоронців пропонувати заставу.

"Я вже підписала документи…Прокурори будуть просити арешт з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень", - повідомила генпрокурорка.

Вона вважає, що у слідства є достатньо доказів, які підтверджують провину Медведчука.

Нагадаємо, що нардепу Віктору Медведчуку оголошено нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

"Однак Росія хотіла зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Натомість було організовано постачання вугілля з окупованої території та грошов кошти перераховувалися на фінансування терористів з "ЛНР" та ДНР", - повідомив Баканов.

За словами генпрокурорки Ірини Венедиктової, справа стосується періоду часу між "Луганськом та Дебальцевим".

За інформацією слідства "республікам" було перераховано 200 мільйонів гривень.

Під час брифінгу силовики увімкнули аудіозапис, де людина з голосом схожий на Медведчука веде перемовини про закупівлю вугілля в самопроголошених республіках.

Генпрокурка Ірина Венедіктова зазначила, що "з цими фактами ми готові йти до суду".

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