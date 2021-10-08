Офис генпрокурора будет просить арестовать Медведчука с залогом в миллиард

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, законодательство обязывает правоохранителей предлагать залог.

"Я уже подписала документы...Прокуроры будут просить арест с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен", - сообщила генпрокурорка.

Она считает, что у следствия есть достаточно доказательств, подтверждающих вину Медведчука.

Напомним, что нардепу Виктору Медведчуку объявлена новая подозрение о государственной измене и содействии терроризму .

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

"Однако Россия хотела сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Зато были организованы поставки угля с оккупированной территории и денежные средства перечислялись на финансирование террористов из "ЛНР" и ДНР", - сообщил Баканов.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, дело касается периода времени между Луганском и Дебальцево".

По информации следствия "республикам" было перечислено 200 миллионов гривен.

Во время брифинга силовики включили аудиозапись, где человек с голосом похожий на Медведчука ведет переговоры о закупке угля в самопровозглашенных республиках.

Генпрокуратура Ирина Венедиктова отметила, что"с этими фактами мы готовы идти в суд".