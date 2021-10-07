"Слуга народу" збереться на з'їзд у середині листопада - Корнієнко

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Як передає RegioNews, про це в коментарі журналістам заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За словами очільника партії на з’їзді планується внести зміни до статуту та перелаштувати процеси у партії "у зв’язку з ймовірними кадровими рішеннями щодо мене".

На запитання журналістів, чи може з’їзд розглянути питання про позбавлення мандату екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова, Корнієнко не виключив, що таке питання будуть ставити делегати.

"Але ми маємо вивчити практику. Бо до цього часу втрачали мандат лише депутати, які виходили з фракції добровільно, а не через призначення до керівництва парламенту", - резюмував депутат.

Нагадаємо, що Верховна Рада відкликала з посади очільника парламенту Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

Перед цим перед депутатами виступив вже колишній очільник парламенту та ініціатори його відставки. Вони, зокрема обмінялися звинуваченнями на адресу одне-одного.

У Трускавці "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова. Зібрано понад 150 підписів, чого достатньо для розгляду питання про відкликання голови Верховної Ради.

Про звільнення Разумкова у владних коридорах говорили не один місяць. Офіційно "останньою краплею" стали суперечки довкола закону про олігархів. За неофіційною інформацією, сплеск напруженості стався після розмови Зеленського та Разумкова, під час якої вони добряче посварилися і Банкова остаточно вирішила змінювати керівника парламенту.

У понеділок лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приніс до Апарату Верховної Ради підписи депутатів щодо звільнення очільника парламенту Дмитра Разумкова. А 7 жовтня на пленарному засіданні рішення про відкликання було ухвалено.