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07 жовтня 2021, 16:18 100

Мецгер і Пікалов стали героями Telegram-стікерів RegioNews за мотивами скандалу в "Укрексімбанку"

07 жовтня 2021, 16:18 100
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Команда RegioNews розробила набір Telegram-стікерів, в яких висміяла скандальні події в державному "Укрексімбанку", охорона якого за наказом керівництва банку застосувала силу до журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою правління фінустанови

Головними героями набору стікерів стали голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер і директор Департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов.

Як відомо, Мецгеру не сподобалося одне з питань, яке під час інтерв'ю поставив журналіст "Схем" Кирило Овсяний. Після цього Мецгер дав вказівку схопити оператора "Схем" Олександра Мазуру, відібрати у нього дві камери і видалити весь записаний матеріал.

В результаті оператора скрутили, силою відібрали камери. Після чого журналістів годину тримали під замком, поки технічні працівники банку видаляли записи, після чого відпустили.

Пізніше журналісти проекту "Схеми" відновили віддалене відео моменту нападу під час інтерв'ю з главою"Укрексімбанку".

Постраждалі журналісти звернулися до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.3 ст.171 КК - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Працівникам "Укрексімбанку" загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Після скандалу Мецгер заявив про складання з себе повноважень голови правління "Укрексімбанку" на час розслідування.

Додати набір стікерів собі в Telegram можна за посиланням.

Схеми Укрексімбанк

 
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