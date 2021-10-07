Мецгер и Пикалов стали героями Telegram-стикеров RegioNews по мотивам скандала в "Укрэксимбанке"

Команда RegioNews разработала набор Telegram-стикеров, в которых высмеяла скандальные события в государственном "Укрэксимбанке", охрана которого по приказу руководства банка применила силу к журналистам программы "Схемы" во время записи интервью с главой правления финучреждения

Главными героями набора стикеров стали глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и директор Департамента информационной политики банка Владимир Пикалов.

Как известно, Мецгеру не понравился один из вопросов, который во время интервью задал журналист "Схем" Кирилл Овсяный. После этого Мецгер дал указание схватить оператора "Схем" Александра Мазуру, отобрать у него две камеры и удалить весь записанный материал.

В результате оператора скрутили, силой отобрали камеры. После чего журналистов час держали взаперти, пока технические работники банка удаляли записи, после чего отпустили.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

Пострадавшие журналисты обратились в правоохранительные органы, который открыли уголовное производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Работникам "Укрэксимбанка" грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

После скандала Мецгер заявил о сложении с себя полномочий главы правления "Укрэксимбанка" на время расследования.

Добавить набор стикеров себе в Telegram можно по ссылке.