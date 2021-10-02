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02 жовтня 2021, 12:30 19

Арахамія розповів, коли може розпочатися збір підписів за відставку Разумкова

02 жовтня 2021, 12:30 19
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з відкритих джерел
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Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія може сьогодні почати збір підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова,але не виключає зустріч зі спікером задля розмови про можливу його відставку

Керівник пропрезидентської фракції вважає , що голова парламенту "не бачить себе зі "Слугою народу", пише RegioNews з посиланням на Цензор

Політик припустив, що сьогодні може почати збирати підписи "слуг народу" за відставку спікера ВР Разумкова.

"Але це питання буде швидким. Якщо ви думаєте, що потрібно ходити і говорити "будь ласка підпиши", то так не працює. Якщо рішення прийнято, всі просто підійшли і підписалися. Так завжди було", - додав Арахамія.

У свою чергу, спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував фракції "Слуга народу" зустрітися і обговорити можливе кадрове рішення. На питання про те чи підуть депутати монобільшості на зустріч Арахамія не дав прямої відповіді: "я не розумію, він запропонував прийти до нас, або ми до нього? Щоб ми прийшли до нього? Це потрібно обговорювати з фракцією. Несподіване запрошення. Так ніколи не було".

Нагадаємо, що 30 вересня "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Однак наразі ініціатори кадрового рішення лише взяли підписні листи в Апараті ВР. Згідно до Регламенту для внесення до порядку денного питання про відставку спікера необхідно, щоб свої підписи поставили щонайменше 150 депутатів. Для звільнення спікера – щонайменше 226 голосів.

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