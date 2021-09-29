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29 вересня 2021, 17:59 249

ЗМІ дізналися, як Притула назве свою партію: він вже подав документи для її реєстрації

29 вересня 2021, 17:59 249
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Шоумен Сергій Притула подав до Міністерства юстиції документи про реєстрацію своєї партії

Як пише RegioNews, про це "Стране" повідомили джерела серед близьких до нього депутатів "Голосу".

Відзначається, що називатися нова партія буде називатися "Партія Сергія Притули".

"Хоча запропонована ним ще вісім років назва своєї партії (СРАКА) була куди більш креативною", - зазначає телеграм-канал "Политика Страны".

Нагадаємо, 7 червня Сергій Притула заявив про свій вихід із партії "Голос". Він це пояснив тим, що партія через дії нового керівництва, віддалилась "від початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення". Згодом у "Голосі” відреагували на рішення Притули покинути партію - там сказали, що не здивовані.

28 вересня Притула заявив, що створює політичну партію. Він розповів, що політсила братиме участь у парламентських виборах, які мають пройти восени 2024 року.

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