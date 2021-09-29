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29 сентября 2021, 17:59 270

СМИ узнали, как Притула назовет свою партию: он уже подал документы для ее регистрации

29 сентября 2021, 17:59 270
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Шоумен Сергей Притула подал в Министерство юстиции документы о регистрации своей партии

Как пишет RegioNews, об этом "Стране" сообщили источники среди близких к нему депутатов "Голоса".

Отмечается, что называться новая партия будет называться "Партия Сергея Притулы".

"Хотя предложенное им еще восемь лет название своей партии (СРАКА) было куда более креативным", - отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 7 июня Сергей Притула заявил о своем выходе из партии "Голос". Он это объяснил тем, что партия из-за действий нового руководства, отдалилась "от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата". Впоследствии в "Голосе” отреагировали на решение Притулы покинуть партию - там сказали, что не удивлены.

28 сентября Притула заявил, что создает политическую партию. Он рассказал, что политсила будет участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти осенью 2024 года.

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