Суд не обрав запобіжного заходу для нардепа з "групи Коломойського"

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Печерський районний суд Києва відмовився обрати запобіжний захід у вигляді застави в сумі 97 млн гривень депутату Верховної Ради Віктору Мялику (депутатська група "За майбутнє"), який підозрюється в ухиленні від сплати податків на близько 100 млн гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

Згідно з матеріалами справи, прокуратура оскаржила рішення суду, а пізніше відмовилася від апеляції.

У червні суд відмовився обрати М'ялику заставу як запобіжний захід, проте пізніше прокуратура оскаржила це рішення суду.

Прокуратура просила обрати депутату заставу в розмірі 97 млн гривень з покладанням обов'язків: прибувати на кожну вимогу до суду, до слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з нотаріусами і своїми довіреними особами з приводу відчуження належного йому майна, на яке відповідно до рішення суду накладено арешт.

Однак 7 вересня прокурор відкликав апеляційну скаргу на рішення Печерського суду.

Причина відкликання апеляції не уточнюється.

Нагадаємо, що слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на більш ніж 100 млн гривень.

Встановлено, що протягом 2012-2019 років підозрюваний продавав нерухомість у житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка, що розташовані поряд з Києвом. При цьому він не був зареєстрований фізичною особою–підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%.

Депутатську групу "За майбутнє", як відомо, пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським