Суд не избрал меру пресечения для нардепа из "группы Коломойского"

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Печерский районный суд Киева отказался избрать меру пресечения в виде залога в сумме 97 млн гривен депутату Верховной Рады Виктору Мялику (депутатская группа "За будущее"), который подозревается в уклонении от уплаты налогов на около 100 млн гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини

Согласно материалам дела, прокуратура обжаловала решение суда, а позже отказалась от апелляции.

В июне суд отказался избрать Мялику залог как меру пресечения, однако позже прокуратура обжаловала это решение суда.

Прокуратура просила избрать депутату залог в размере 97 млн гривен с возложением обязанностей: прибывать по каждому требованию в суд, к следователю, прокурору; воздерживаться от общения с нотариусами и своими доверенными лицами по поводу отчуждение принадлежащего ему имущества, на которое в соответствии с решением суда наложен арест.

Однако 7 сентября прокурор отозвал апелляционную жалобу на решение Печерского суда.

Причина отзыва апелляции не уточняется.

Депутатскую группу "За будущее", как известно связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Напомним, что следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн гривен.

Установлено, что в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в деревнях Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенных рядом с Киевом. При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%.