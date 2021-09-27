СБУ просить для тещі Шарія цілодобовий домашній арешт – ЗМІ

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Як передає RegioNews, про це повідомляють Українські новини з посиланянм на джерело в правоохоронних органах.

Будуть просити цілодобовий домашній арешт, — повідомив співрозмовник агентства.

СБУ підозрює тещу Шарія в підробці документів про перереєстрацію політичної партії.

Як повідомлялося 25 вересня, одна з керівниць партії Шарія отримала підозру за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

Нагадаємо, що у березні 2021 року міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія". Самого блогера СБУ підозрює у державній зраді.