СБУ просить для тещі Шарія цілодобовий домашній арешт – ЗМІ
Служба безпеки України має намір просити суд обрати тещі блогера-українофоба Анатолія Шарія Аллі Бондаренко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Як передає RegioNews, про це повідомляють Українські новини з посиланянм на джерело в правоохоронних органах.
Будуть просити цілодобовий домашній арешт, — повідомив співрозмовник агентства.
СБУ підозрює тещу Шарія в підробці документів про перереєстрацію політичної партії.
Як повідомлялося 25 вересня, одна з керівниць партії Шарія отримала підозру за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").
Нагадаємо, що у березні 2021 року міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія". Самого блогера СБУ підозрює у державній зраді.