СБУ просит для тещи Шария круглосуточный домашний арест - СМИ

Фото из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Будут просить круглосуточный домашний арест, — сообщил собеседник агентства.

СБУ подозревает тещу Шария в подделке документов о перерегистрации политической партии.

Как сообщалось 25 сентября, одна из руководительниц партии Шария получила подозрение по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей").

Напомним, что в марте 2021 года Министерство юстиции обратилось в суд относительно запрета деятельности "партии Шария". Самого блогера СБУ подозревает в государственной измене.