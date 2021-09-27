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27 сентября 2021, 13:35 162

СБУ просит для тещи Шария круглосуточный домашний арест - СМИ

27 сентября 2021, 13:35 162
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины намерена просить суд избрать теще блогера-украинофоба Анатолия Шария Алле Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Как передает RegioNews, об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Будут просить круглосуточный домашний арест, — сообщил собеседник агентства.

СБУ подозревает тещу Шария в подделке документов о перерегистрации политической партии.

Как сообщалось 25 сентября, одна из руководительниц партии Шария получила подозрение по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей").

Напомним, что в марте 2021 года Министерство юстиции обратилось в суд относительно запрета деятельности "партии Шария". Самого блогера СБУ подозревает в государственной измене.

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