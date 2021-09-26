День на Донбасі: три обстріли українських позицій бойовиками, один наш боєць загинув, одного поранено
Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позиції підрозділів Збройних Сил України
Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.
В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар’їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Наші військовослужбовці відкрили адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, - повідомляють у штабі.
Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, що кількість обстрілів на Донбасі зменшилася через завершення російсько-білоруських навчань.
Також сьогодні українські військові спільно десантувалися з американцями в рамках "Rapid Trident–2021".