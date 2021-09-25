На Донеччині українець отримав три роки за репости пропагандистських матеріалів у соцмережі

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Українця засудили до 3 років ув'язнення за репост пропагандистських матеріалів в російській соцмережі "Однокласники"

Про це пише RegioNews з посиланням на вирок Приморського районного суду міста Маріуполь, яке оприлюднено в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, в одному з повідомлень зі сторінки "Рупор Новоросії", яке українець поширив у своїй стрічці, зазначалося: війська в Україну потрібно ввести нібито для "захисту" жителів Донбасу та російськомовного населення від утиску прав, "кривавої, брехливої, корумпованої... фашистської бандерської влади Києва".

Інша публікація містила зображення карти України, де Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та АР Крим були позначені кольорами прапора Російської Федерації, а також містився заклик до приєднання вказаних територій і Кіровоградської області до Росії.

Такі репости обвинувачений, за даними слідства, робив у жовтні-листопаді 2018 року і квітні-червні 2020 го. Своєї провини чоловік не визнав.

У суді він заявив: мовляв, в "Одноклассниках" зареєструвався, щоб слухати музику, спілкуватися з друзями та грати в ігри. На пропагандистські групи підписався, щоб "володіти інформацією як з української, так і з не української сторони".

Обвинувачений переконував суддю, що публікаціями на своїй сторінці ділився не вчитуючись в зміст

Суд кваліфікував дії уродженця Маріуполя як поширення матеріалів із закликами до зміни державних кордонів (ч.1 ст.110 КК), а також як заклики до розв'язування воєнного конфлікту (ст. 436 КК) та, за сукупністю, призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки

Суддя Дмитро Дяченко вказав, що, згідно з ч. 1 ст. 68 Конституції України, жителі зобов'язані дотримуватися законів країни, а їхнє незнання не звільняє від юридичної відповідальності.

Вирок обвинуваченому не був змінений на умовний, оскільки, на думку суду, на тлі війни на Донбасі дії підсудного несли підвищену ступінь суспільної небезпеки.