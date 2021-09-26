День на Донбассе: три обстрела украинских позиций боевиками, один наш боец погиб, один ранен
С начала этих суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Наши военнослужащие открыли ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника, - сообщают в штабе.
Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Залужный пояснил, что количество обстрелов на Донбассе уменьшилось из-за завершения российско-белорусских учений.
Также сегодня украинские военные совместно десантировались с американцами в рамках "Rapid Trident–2021".