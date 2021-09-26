День на Донбассе: три обстрела украинских позиций боевиками, один наш боец погиб, один ранен

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С начала этих суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Наши военнослужащие открыли ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника, - сообщают в штабе.

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Залужный пояснил, что количество обстрелов на Донбассе уменьшилось из-за завершения российско-белорусских учений.

Также сегодня украинские военные совместно десантировались с американцами в рамках "Rapid Trident–2021".