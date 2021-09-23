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23 вересня 2021, 14:37 24

Рада призначила нового очільника правоохоронного комітету

23 вересня 2021, 14:37 24
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з відкритих джерел
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Верховна Рада призначила Сергія Іонушаса очільником комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності

Як передає RegioNews, за відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів

Заступником очільника комітету став народний депутат В’ячеслав Медяник.

Нагадаємо, що посада очільника правоохоронного комітету стала вакантною після того як народного депутата Дениса Монастирського було призначено міністром внутрішніх справ. Відповідно, парламент достроково припинив його повноваження.

Верховна Рада МВС комітет

 
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