Рада призначила нового очільника правоохоронного комітету
Верховна Рада призначила Сергія Іонушаса очільником комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
Як передає RegioNews, за відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів
Заступником очільника комітету став народний депутат В’ячеслав Медяник.
Нагадаємо, що посада очільника правоохоронного комітету стала вакантною після того як народного депутата Дениса Монастирського було призначено міністром внутрішніх справ. Відповідно, парламент достроково припинив його повноваження.
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