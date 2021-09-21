09:12  21 вересня
В Україні виявили ще 5100 нових випадків COVID
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
08:32  21 вересня
На Донбасі поранили бійця ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 13:59 162

У Мінфіні назвали суму, яку заклали у Бюджет-2022 для боротьби з COVID-19

21 вересня 2021, 13:59 162
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів України пропонує спрямувати 22 млрд грн з державного бюджету 2022 року на боротьбу з пандемією коронавірусу

Як пише RegioNews, про це під час презентації проєкту Держбюджету-2022 у Верховній Раді 21 вересня заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У 2022 році безпрецедентно зростає обсяг коштів за програмою медичних гарантій – на 34 млрд грн, до 158 млрд грн. На боротьбу з COVID планується спрямувати орієнтовний ресурс у 22 млрд грн, що на 5 млрд грн більше, ніж цього року. Крім того, на систему громадського здоров’я та закупівлю вакцин для населення від ковіду передбачено 6 млрд грн", — сказав Марченко.

Загалом уряд пропонує закласти у проєкті Держбюджету-2022 на сектор охорони здоров’я 192,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яким буде курс долара та середня зарплата у 2022 році.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua