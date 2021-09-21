У Мінфіні назвали суму, яку заклали у Бюджет-2022 для боротьби з COVID-19

Як пише RegioNews, про це під час презентації проєкту Держбюджету-2022 у Верховній Раді 21 вересня заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У 2022 році безпрецедентно зростає обсяг коштів за програмою медичних гарантій – на 34 млрд грн, до 158 млрд грн. На боротьбу з COVID планується спрямувати орієнтовний ресурс у 22 млрд грн, що на 5 млрд грн більше, ніж цього року. Крім того, на систему громадського здоров’я та закупівлю вакцин для населення від ковіду передбачено 6 млрд грн", — сказав Марченко.