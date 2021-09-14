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14 вересня 2021, 14:11 122

Прем'єр розповів, яким буде курс долара та середня зарплата у 2022 році

14 вересня 2021, 14:11 122
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з відкритих джерел
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У проєкті державного бюджету України на 2022 рік зафіксований курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/долар

Як передає RegioNews про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

"Курс залишається в межах 28,6-28,7", - сказав він.

Шмигаль також розповів про основні параметри проєкту бюджету на 2022 рік. Його доходи, за розрахунками уряду становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше в порівнянні з цим роком. Видатки становитимуть 1465 млрд гривень. Дефіцит держбюджету у 2022 році становить 188 млрд гривень та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП, "як і було домовлено з МВФ"

Очільник уряду додав, що на сферу безпеки, як і у поточному році планується витатити 5,5% ВВП

Шмигаль нагадав, що середньомісячна зарплата у 2022 році складе 15 258 гривень. "Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата досягати понад 17,5 тисяч гривень", - сказав він.

Очільник уряду також додав, що згідно з проєктом з 1 січня заплановане підвищення стипендій. У вишах мінімальна стипендія зросте до 2 тисяч гривень, в ПТУ до 1,25 тисяч

Прем'єр також підтвердив, що проєкт бюджету буде передано в Раду не пізніше 15 вересня

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