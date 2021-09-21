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21 сентября 2021, 13:59 164

В Минфине назвали сумму, которую заложили в Бюджет-2022 для борьбы с COVID-19

21 сентября 2021, 13:59 164
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины предлагает направить 22 млрд грн из государственного бюджета 2022 года на борьбу с пандемией коронавируса

Как пишет RegioNews, об этом во время презентации проекта Госбюджета-2022 в Верховной Раде 21 сентября заявил министр финансов Сергей Марченко.

"В 2022 году беспрецедентно растет объем средств по программе медицинских гарантий – на 34 млрд грн, до 158 млрд грн. На борьбу с COVID планируется направить ориентировочный ресурс в 22 млрд грн, что на 5 млрд грн больше, чем в этом году. Кроме того, на систему общественного здоровья и закупку вакцин для населения от ковида предусмотрено 6 млрд грн", — сказал Марченко.

В целом правительство предлагает заложить в проекте Госбюджета-2022 на сектор здравоохранения 192,5 млрд грн.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, каким будет курс доллара и средняя зарплата в 2022 году.

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