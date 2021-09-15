12:28  15 вересня
Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні
16:50  15 вересня
В Україні з'явиться нове свято
17:47  15 вересня
На Донбасі знову затишшя: лише один обстріл за добу
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2021, 16:45 205

Кабмін пропонує у 2022 році скоротити видатки на Верховну Раду та Президента

15 вересня 2021, 16:45 205
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів пропонує у 2022 році скоротити видатки на діяльність Верховної Ради та Президента України

Це передбачено проєктом бюджету на 2022 рік, додатки до якого у телеграм каналі оприлюднив член податкового комітету ВР Ярослав Желізняк.

Згідно до документу на фінансування парламенту у наступному році урядовці пропонують виділити 2,6 мільярди гривень, що майже на 200 мільйонів менше ніж у бюджеті на поточний рік.

Видатки на президента теж можуть "схуднути" на майже 200 мільйонів. Якщо у 2021 році на забезпеченя діяльності Глави держави та його Офісу було передбачено трохи більше 1,2 мільярди гривень, то в проєкті кошторису на наступний рік пропонується залишити близько мільярда гривень.

Нагадаємо, що проєкт держбюджету - 2022 було затверджено 15 вересня на засідання уряду

Офіс президента бюджет Верховна Рада президент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram