Кабмін пропонує у 2022 році скоротити видатки на Верховну Раду та Президента

з відкритих джерел

Кабінет міністрів пропонує у 2022 році скоротити видатки на діяльність Верховної Ради та Президента України

Це передбачено проєктом бюджету на 2022 рік, додатки до якого у телеграм каналі оприлюднив член податкового комітету ВР Ярослав Желізняк.

Згідно до документу на фінансування парламенту у наступному році урядовці пропонують виділити 2,6 мільярди гривень, що майже на 200 мільйонів менше ніж у бюджеті на поточний рік.

Видатки на президента теж можуть "схуднути" на майже 200 мільйонів. Якщо у 2021 році на забезпеченя діяльності Глави держави та його Офісу було передбачено трохи більше 1,2 мільярди гривень, то в проєкті кошторису на наступний рік пропонується залишити близько мільярда гривень.

Нагадаємо, що проєкт держбюджету - 2022 було затверджено 15 вересня на засідання уряду