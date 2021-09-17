Міноборони завинило військовослужбовцям 1,5 мільярди гривень - омбудсмен

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Міністерство оборони України заборгувало військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги. Загальна сума боргу - 1 млрд 465,8 млн гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс омбудсмена Людмили Денісової.

"На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень", - повідомила Денісова.

Вона уточнила, що 1 млрд 271 млн гривень - це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення.

Крім цього, за даними омбудсмена, припинене фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Омбудсмен надіслала запит до першого віце-прем’єра-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Вона просить вивчити ситуацію, яка склалася в Міноборони, та знайти шляхи розв’язання проблеми.

Нагадаємо, що у серпні на Львівщині медики оголошували голодування через борги з зарплат