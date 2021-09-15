Рябікіна знову призначили головою Держмитниці
Кабінет міністрів 15 вересня ухвалив рішення про перепризначення Павла Рябікіна очільником Державної митної служби
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.
У серпні Рябікін переміг у конкурсі на зайняття посади очільника Державної митної служби, він очолював її з 18 листопада, проте був призначений за "карантинною" процедурою.
Тепер же уряд звільнив його у звʼязку із закінченням строку дії контракту і одразу призначив.
Нагадаємо, раніше Рябікін заявляв, що працівників митниці перевірятимуть на детекторі брехні.
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