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17 вересня 2021, 12:42 5

"Турборежим" не спрацював: у КВУ заявили, що нардепи прийняли менше законів, ніж їхні попередники

17 вересня 2021, 12:42 5
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Фото: з відкритих джерел
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Народні депутати Верховної Ради теперішнього IX скликання ухвалили у перші два роки роботи менше законів, ніж депутати попереднього VIII скликання

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

"Упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 р.) народними депутатами VIII скликання було прийнято 573 закони. Народні депутати ВР IX скликання ухвалили за цей же час дещо менше законодавчих актів - 552", - повідомляють у Комітеті.

Зазначається, що загальна кількість зареєстрованих законопроєктів теж більше у попередньому скликанні - 7,3 тисячі проти 5,6 тисячі у теперішньому скликанні.

Окрім того, упродовж перших двох років роботи у Раді VIII скликання відбулося 246 пленарних засідань, а у Раді IX скликання – 212 засідань.

Так званий "турборежим" виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін в роботі Верховної Ради. Кількісні показники діяльності ВР VIII і IX скликань є однаковими, а часто й нижчими у порівнянні із попереднім парламентом", - зазначили у КВУ.

У Комітеті вважають, що монобільшості не вдалося забезпечити більш ефективну роботу Верховної Ради, попри наявність відповідних можливостей.

Нагадаємо, раніше у КВУ назвали фракції, які найактивніше голосували у Раді протягом останніх двох років.

КВУ голосування парламент робота депутати законопроєкт

 
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