"Турборежим" не сработал: в КИУ заявили, что нардепы приняли меньше законов, чем их предшественники

Фото: из открытых источников

Народные депутаты Верховной Рады нынешнего IX созыва приняли в первые два года работы меньше законов, чем депутаты предыдущего VIII созыва

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

"В течение первых двух лет работы (ноябрь 2014-ноябрь 2016 г.) народными депутатами VIII созыва было принято 573 законы. Народные депутаты ВР IX созыва приняли за это же время несколько меньше законодательных актов - 552", - сообщают в Комитете.

Отмечается, что общее количество зарегистрированных законопроектов тоже больше в предыдущем созыве - 7,3 тысячи против 5,6 тысячи в нынешнем созыве.

Кроме того, в течение первых двух лет работы в Раде VIII созыва состоялось 246 пленарных заседаний, а в Раде IX созыва – 212 заседаний.

Так называемый "турборежим" оказался лишь широко разрекламированной пиар-кампанией и не привел к существенным изменениям в работе Верховной Рады. Количественные показатели деятельности ВР VIII и IX созывов являются одинаковыми, а часто и ниже по сравнению с предыдущим парламентом", - отметили в КИУ.

В Комитете считают, что монобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Верховной Рады, несмотря на наличие соответствующих возможностей.

Напомним, ранее в КИУ назвали фракции, которые активнее всего голосовали в Раде в течение последних двух лет.