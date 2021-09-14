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14 вересня 2021, 13:57 962

У НАН України назвали нонсенсом пропозицію Данілова перейти на латиницю

14 вересня 2021, 13:57 962
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Фото з відкритих джерел
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Директор інституту української мови Павло Гриценко назвав нонсенсом заяву секретаря Ради національної безпеки оборони Олексія Данілова про необхідність переходу України на латиницю

Як пише RegioNews, свою думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Кирилиця в України існує принаймні спорадично, тобто частково, з IX століття, а з Х століття почалося масове поширення кириличної книги – а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали — посадники) у різні міста", — сказав він.

Гриценко назвав нонсенсом заяву Данілова про необхідність переходу з кирилиці на латиницю.

"Це нонсенс. У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був настільки матірʼю містам (князівствам) Руським, що він посилав туди книги і грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати? І ніякої паралельності, всяка паралельність руйнує — руйнувати традицію не можна ", — додав Гриценко.

Нагадаємо, днями Данілов заявив, що Україні потрібно з кирилиці перейти на латиницю. Крім того, він знову висловився на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, англійська мова має бути обов’язковою і вивчити її повинні усі. Данілов наголосив, що англійська – мова цивілізованого світу.

Україна РНБО РНБО Олексій Данилов НАНУ

 
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