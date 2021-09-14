У НАН України назвали нонсенсом пропозицію Данілова перейти на латиницю
Директор інституту української мови Павло Гриценко назвав нонсенсом заяву секретаря Ради національної безпеки оборони Олексія Данілова про необхідність переходу України на латиницю
Як пише RegioNews, свою думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Кирилиця в України існує принаймні спорадично, тобто частково, з IX століття, а з Х століття почалося масове поширення кириличної книги – а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали — посадники) у різні міста", — сказав він.
Гриценко назвав нонсенсом заяву Данілова про необхідність переходу з кирилиці на латиницю.
"Це нонсенс. У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був настільки матірʼю містам (князівствам) Руським, що він посилав туди книги і грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати? І ніякої паралельності, всяка паралельність руйнує — руйнувати традицію не можна ", — додав Гриценко.
Нагадаємо, днями Данілов заявив, що Україні потрібно з кирилиці перейти на латиницю. Крім того, він знову висловився на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, англійська мова має бути обов’язковою і вивчити її повинні усі. Данілов наголосив, що англійська – мова цивілізованого світу.