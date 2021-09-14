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14 сентября 2021, 13:57 953

В НАН Украины назвали нонсенсом предложение Данилова перейти на латиницу

14 сентября 2021, 13:57 953
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Фото из открытых источников
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Директор института украинского языка Павел Гриценко назвал нонсенсом заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о необходимости перехода Украины на латиницу

Как пишет RegioNews, свое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Кириллица в Украине существует по крайней мере спорадически, то есть частично, с IX века, А С Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили — посадники) в разные города", — сказал он.

Гриценко назвал нонсенсом заявление Данилова о необходимости перехода с кириллицы на латиницу.

"Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был настолько матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает — разрушать традицию нельзя ", — добавил Гриценко.

Напомним, на днях Данилов заявил, что Украине нужно из кириллицы перейти на латиницу. Кроме того, он вновь высказался в поддержку двух языков в нашей стране: русского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным и выучить его должны все. Данилов подчеркнул, что английский – язык цивилизованного мира.

Украина СНБО РНБО Алексей Данилов НАНУ

 
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