Зеленский рассчитывает на обмен пленными в случае новой встречи "нормандской четверки"

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Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что после проведения нового саммита в "Нормандском формате" будет осуществлен обмен пленными между РФ и Украиной

Как передает RegioNews, об этом Зеленский заявил на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Я не верю в освобождение "всех на всех". Я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или более людей... Все, о чем мы договариваемся Россия не делает... Если будет встреча, то будет какой-то результат", - рассказал он.

По его словам, встреча в Нормандском формате должна быть, но все зависит от России. Над проведением встречи сейчас работают.

Ранее сообщалось, что Зеленский снова заговорил о прямых переговорах с Путиным.

Между тем Украинская делегация в ТКГ заявляет, что страна-агрессор сознательно блокирует обмен пленными.