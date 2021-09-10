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10 сентября 2021, 11:14 11

Зеленский рассчитывает на обмен пленными в случае новой встречи "нормандской четверки"

10 сентября 2021, 11:14 11
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что после проведения нового саммита в "Нормандском формате" будет осуществлен обмен пленными между РФ и Украиной

Как передает RegioNews, об этом Зеленский заявил на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Я не верю в освобождение "всех на всех". Я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или более людей... Все, о чем мы договариваемся Россия не делает... Если будет встреча, то будет какой-то результат", - рассказал он.

По его словам, встреча в Нормандском формате должна быть, но все зависит от России. Над проведением встречи сейчас работают.

Ранее сообщалось, что Зеленский снова заговорил о прямых переговорах с Путиным.

Между тем Украинская делегация в ТКГ заявляет, что страна-агрессор сознательно блокирует обмен пленными.

РФ Владимир Зеленский Нормандский формат президент обмен пленные

 
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