В СНБО считают, что украинские бойцы смогут взять Донецк и Луганск, если будет команда

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Украинские военные смогут освободить оккупированный Донецк и Луганск в случае получения такой команды от Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины

Как передает RegioNews, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Право на власть".

По его мнению, украинская армия может выполнить любую задачу. В качестве примера, Данилов привел проведение успешной спецоперации по эвакуации граждан из Афганистана.

Если сегодня наш Верховный Главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?",- отметил он.

Также Данилов заверил, что украинская армия отвечает на обстрелы боевиков. Он подчеркнул, что ответы таковы, что противник запрашивает "тишины" после этого.

Напомним, 9 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел заседание СНБО по разработке стратегии морской безопасности Украины. По словам Данилова, морская безопасность занимает важное место в системе национальной безопасности государства, и разработка соответствующей стратегии является одной из ключевых задач, которые поставил президент.