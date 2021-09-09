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09 вересня 2021, 16:27 5

Данілов провів засідання РНБО щодо Стратегії морської безпеки країни

09 вересня 2021, 16:27 5
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Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов провів засідання РНБО з розробки Стратегії морської безпеки України

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

За словами Данілова, морська безпека посідає важливе місце у системі національної безпеки держави, і розробка відповідної стратегії є одним з ключових завдань, які поставив президент. Військовій складовій має приділятися особлива увага під час розробки Стратегії морської безпеки України, вважає він.

"Під час презентації структури Стратегії морської безпеки України було зазначено, що при її розробці в Апараті РНБО були враховані усі необхідні вітчизняні закони та нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій", - йдеться в повідомленні.

За результатами засідання ухвалено протокольне рішення щодо прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту стратегії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у фракції "Слуга народу" запропонували провести цілий пленарний день присвячений розгляду законопроєктів щодо морегосподарського комплексу та портової сфери.

Україна РНБО РНБО засідання Олексій Данилов

 
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