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09 вересня 2021, 15:26 48

Рада може схвалити у першому читанні законопроєкт "Про медіа" до кінця поточної сесії - Кравчук

09 вересня 2021, 15:26 48
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Фото з відкритих джерел
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Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук допускає прийняття законопроекту про медіа в першому читанні під час поточної сесії парламенту.

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"Прийняття законопроекту про медіа у вересні точно не буде, але, я думаю, що, можливо, під час цієї сесії", - заявила депутат

За її словами, в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики визначаються з моделлю узгодження спільних позицій з індустрією, а саме: або через доопрацювання законопроекту в самому комітеті і винесення його в зал вже узгодженим, або здійснення цього до 2-го читання за допомогою поправок

У найближчі тижні комітет планує визначитися з моделлю.

"Це реально на цій сесії хоча б у першому читанні проголосувати. Ми б все-таки хотіли не затягувати", - додала вона.

Кравчук нагадала, що законопроект був схвалений комітетом. Таким чином, його можна виносити на розгляд депутатського корпусу.

Нагадаємо, що законопроект "Про медіа" був зареєстрований в грудні 2019 року. Однак через відсутність підтримки навіть серед депутатів правлячої коаліції був відкликаний. У липні 2020 року зареєстрована допрацьована версія законопроекту, над якою продовжує працювати профільний комітет.

депутат Слуга народа медіа законопроєкт

 
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