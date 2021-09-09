Рада может принять в первом чтении законопроект "О медиа" до конца текущей сессии - Кравчук

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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук допускает принятие законопроекта о медиа в первом чтении во время текущей сессии парламента.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини

"Принятие законопроекта о медиа в сентябре точно не будет, но, я думаю, что, возможно, во время этой сессии", - заявила депутат.

По ее словам, в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики определяются с моделью согласования общих позиций с индустрией, а именно: или через доработку законопроекта в самом комитете и вынесение его в зал уже согласованным, или осуществление этого ко 2-му чтению с помощью поправок

В ближайшие недели комитет планирует определиться с моделью.

"Это реально на этой сессии хотя бы в первом чтении проголосовать. Мы бы все-таки хотели не затягивать", - добавила она.

Кравчук напомнила, что законопроект был одобрен комитетом. Таким образом, его можно выносить на рассмотрение депутатского корпуса.

Напомним, что законопроект "О медиа" был зарегистрирован в декабре 2019 года. Однако из-за отсутствия поддержки даже среди депутатов правящей коалиции был отозван. В июле 2020 года зарегистрирована доработанная версия законопроекта, над которой продолжает работать профильный комитет