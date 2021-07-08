Рада у червні позбавила 75 депутатів 3,5 мільйонів гривень

Верховна Рада в червні припинила виплату коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, 78 депутатам через прогули

Як пише Regionews, про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Зазначається, що депутатам у травні депутатам було нараховано 45400 гривень на виконання депутатських повноважень. Однак окремі народні обранці залишилися без кревних.

Зокрема, без компенсацій залишився голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, співголови фракції "Опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович та Юрій Бойко, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, співголова депутатської групи "За майбутнє" Віктор Бондар, голова партії "За майбутнє" Ігор Палиця та лідер партії "Європейська солідарність " Петро Порошенко.

Також цієї компенсації позбавлені депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко, голова економічного комітету Дмитро Наталуха, голова аграрного комітету Микола Сольський, депутат від" опозиційної платформи "Віктор Медведчук, депутат від групи " Довіра" Сергій Шахов.

Всього припинено нарахування за депутатські повноваження 78 парламентарям. Парламентаріям відмовили у виплатах через прогули. Таким чином, в цілому обранці заощадили платникам податків 3,5 мільйона гривень.

Згідно із законодавством, у разі, якщо депутат протягом календарного місяця однієї чергової сесії Ради без поважних причин не бере участь у більш ніж 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або у понад 50% засідань комітету, до складу якого обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення таких виплат видає голова ради за рішенням регламентного комітету.

Нагадаємо, що нардепи у березні отримали близько 3 млн грн компенсації за житло